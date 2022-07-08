Son dakika haber | YOLUN KARŞISINA GEÇMEYE ÇALIŞAN ÇOCUĞA MİNİBÜSÜN ÇARPMASI KAMERADA Son dakika haberleri... Yalova'da, yolun karşısına geçmek isteyen A.Ş.Ç. (8) isimli erkek çocuğu, minibüsün çarpması sonucu yaralandı. Yalova'da, yolun karşısına geçmek isteyen A.Ş.Ç. (8) isimli erkek çocuğu, minibüsün çarpması sonucu yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, saat 11.00 sıralarında Çınarcık ilçesi Koruköy beldesi Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. N.A.'nın (42) kullandığı 34 BFV 716 plakalı minibüs, yolun karşısına geçmeye çalışan A.Ş.Ç. adlı erkek çocuğuna çarptı. Çocuk, çarpmanın etkisiyle savrularak yola düşüp, sürüklendi. İhbarla kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ambulansla Çınarcık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.Kaza anı ise çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde, 1'i kız 3 çocuğun yolun karşısına geçmek için beklediği, caddeye çıktıklarında ise içlerinden birine minibüsün çarptığı görülüyor. (DHA) Demirören Haber Ajansı / Güncel Güncel Haberler Son Dakika

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