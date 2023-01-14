YOLUN KARŞISINA GEÇMEYE ÇALIŞAN ÇOCUĞA ARACIN ÇARPMASI KAMERADA
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Antalya'nın Serik ilçesinde aniden yola fırlayan Nadir Taşkıran'a (7) hafif ticari aracın çarptığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.
Antalya'nın Serik ilçesinde aniden yola fırlayan Nadir Taşkıran'a (7) hafif ticari aracın çarptığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralanan çocuk tedavi altına alındı.
Kaza, saat 13.40 sıralarında Pınarcık Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücü Utku A., kullandığı 07 ANV 891 plakalı hafif ticari araçla yolun karşısına geçmek isteyen Nadir Taşkıran'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürüklenen çocuk başından yaralandı. Yaralan küçük çocuğu yakınları araçlarıyla Serik Devlet Hastanesi'ne götürdü. Kaza sonrası ticari aracın sürücüsü Utku A. da, yaralı çocuğun arkasından hastaneye gitti. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma inceleme yaptı. Taşkıran, hastanede tedavi altına alındı.
KAZA, GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Kaza anı sokaktaki bir evin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Evin bahçesinden koşarak çıkan 7 yaşındaki Nadir'in yolun karşına geçerken ticari aracın gelişi ve çarpması görüntülerde yeraldı.