Yolun Karşısına Geçmeye Çalışan Adamı Vuran Sürücü Tutuklandı

Yolun Karşısına Geçmeye Çalışan Adamı Vuran Sürücü Tutuklandı
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Bursa İnegöl'de, yolun karşısına geçmeye çalışan Mustafa Akkalem'e çarpıp ölümüne neden olan 14 yaşındaki Muhammet Y., tutuklandı. Kaza sonrası kaçan sürücünün otomobili, olay yerinden 5 kilometre uzaklıkta bulundu.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen Mustafa Akkalem'e (44) otomobille çarpıp ölümüne neden olan sağ kolu dirseğinin altından ampute Muhammet Y. (14) tutuklandı.

Kaza, arife günü saat 23.30 sıralarında Bursa-Ankara kara yolu üzerinde İnegöl girişinde meydana geldi. İlçe merkezine doğru giden Muhammet Y. yönetimindeki 16 BNN 523 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan, Mustafa Akkalem'e çarpıp, yaklaşık 60 metre sürükledi. Sürücü, otomobille kaçtı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Akkalem'in hayatını kaybettiği belirlendi. Eşinden ayrı yaşadığı belirtilen 2 çocuk babası Akkalem'in cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

OTOMOBİL 5 KİLOMETRE UZAKLIKTA BULUNDU

Sürücüyü yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, otomobili olay yerinden 5 kilometre uzaklıkta bir arsada terk edilmiş halde buldu. Yaya olarak kaçan sürücü Muhammet Y. ile arkadaşları M.K. (15) ve B.E. (14) kısa sürede yakalandı. Kaza sırasında hafif yaralandıkları anlaşılan Muhammet Y. ve 2 arkadaşı hastanedeki müdahalelerinin ardından polis merkezine götürüldü. Muhammet Y.'nin geçen yıl, Çeltikçi Mahallesi'nde faaliyet gösteren strafor imalathanesinde, strafor doğrama makinesine sağ kolunu kaptırdığı ve kolunun ampute edildiği öğrenildi.

M.K. ile B.E. ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, Muhammet Y. ise Çocuk Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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