Yolun karşısına geçmek isteyen sürüye otomobil çarptı; 25 koyun öldü

Doğubayazıt karayolunda, yolun karşısına geçmeye çalışan koyun sürüsüne otomobil çarptı. Kazada 25 koyun öldü, 15 koyun da yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Iğdır- Doğubayazıt karayolunun 12'nci kilometresindeki Suveren köyü yakınlarında meydana geldi. Sabah yaylaya götürülecek olan koyunlar, karayolundan yolun karşısına geçmek isterken T.G. yönetimindeki otomobil sürüye daldı. Kazada 25 koyun öldü, 15 koyun da yaralandı. Olay yerine gelen vatandaşlar, ölen koyunları yoldan kaldırırken yaralıları kamyonete koydu.

Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.