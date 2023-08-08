Yolun karşısına geçmek isteyen genç, ticari taksinin çarpmasıyla yaralandı

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen bir vatandaş, ticari taksinin çarpmasıyla yaralandı. Kaza, merkez Kayapınar ilçesi Mezopotamya Mahallesi Park 75 önünde meydana geldi. Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.