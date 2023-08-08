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Yolun karşısına geçmek isteyen genç, ticari taksinin çarpmasıyla yaralandı

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Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen bir vatandaş, ticari taksinin çarpmasıyla yaralandı. Kaza, merkez Kayapınar ilçesi Mezopotamya Mahallesi Park 75 önünde meydana geldi. Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Yolun karşısına geçmek isteyen genç, ticari taksinin çarpmasıyla yaralandı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen bir vatandaş, ticari taksinin çarpmasıyla yaralandı.

Kaza, merkez Kayapınar ilçesi Mezopotamya Mahallesi Park 75 önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yolun karşı tarafına geçmek isteyen bir genç, ticari taksinin çarpmasıyla yaralandı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammet Hüseyin İçli - Güncel

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