Yolun karşısına geçmek isterken taksinin çarpmasıyla öldü Güncel Haberler İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Fatma Betül Aftat, taksinin çarpmasıyla yaşamını yitirdi. İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Fatma Betül Aftat, taksinin çarpmasıyla yaşamını yitirdi. Kaza, saat 22.00 sıralarında Yalı Bulvarı'nda meydana geldi. M.İ. yönetimindeki 35 T 7901 plakalı taksi, yolun karşısına geçmeye çalışan Fatma Betül Aftat'a çarptı. Çarpmanın şiddetiyle ağır yaralanan kadın, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Aftat, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili taksi sürücüsü M.İ. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Güncel Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim Karabıyık Karşıyaka Güncel Haberler

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