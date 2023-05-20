Yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpmasıyla öldü

DİYARBAKIR'da, yolun karşısına geçmek isteyen Veysel Deniz (49), otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, gece saatlerinde Diyarbakır- Şanlıurfa karayolu şehirlerarası otobüs terminali mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 YG 569 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Veysel Deniz'e çarptı. Deniz çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenirken, ihbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Deniz'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Veysel Deniz'in cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Ekipler, yolun bir kısmını trafiğe kapatırken, sürücü ise gözaltına alındı.