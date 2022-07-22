Son dakika haber! YOLUN KARŞISINA GEÇMEK İSTERKEN OTOMOBİLİN ÇARPMASIYLA ÖLDÜ - Haberler

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Son dakika haber! YOLUN KARŞISINA GEÇMEK İSTERKEN OTOMOBİLİN ÇARPMASIYLA ÖLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Edinilen son dakika gelişmesine göre KARAMAN'da, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı Yavuz Selim Kalaycı (15), yaşamını yitirdi.

KARAMAN'da, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı Yavuz Selim Kalaycı (15), yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 00.10 sıralarında Kırbağ Mahallesi İbrahim Öktem Caddesinde meydana geldi. Harun A. (32) yönetimindeki 70 FZ 595 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Yavuz Selim Kalaycı'ya çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yaklaşık 25 metre ileriye savrulan Kalaycı, ağır yaralandı. Sürücü Harun A. ise otomobiliyle yaklaşık 75 metre ileride durabildi. Kalaycı, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kalaycı, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Otomobil sürücüsü Harun A. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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