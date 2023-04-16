YOLUN KARŞISINA GEÇMEK İSTERKEN OTOMOBİL ÇARPTI
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ESKİŞEHİR'de Cafer Özyıldırım (78), yolun karşısına geçmek istediği sırada Mustafa Ölçer'in (19) kullandığı otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
ESKİŞEHİR'de Cafer Özyıldırım (78), yolun karşısına geçmek istediği sırada Mustafa Ölçer'in (19) kullandığı otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Sürücü Ölçer, kazanın ardından gözaltına alındı.
Kaza, Odunpazarı ilçesine bağlı 75'nci Yıl Mahallesi Selami Vardar Bulvarı üzerine meydana geldi. Cafer Özyıldırım, bulvar üzerinde yolun karşısına geçmek istediği sırada Mustafa Ölçer, kullandığı 26 ST 682 plakalı otomobil çarptı. Kazada Özyıldırım otomobilin ön camından içeri girdi. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede Cafer Özyıldırım'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Otomobil sürücüsü Mustafa Ölçer polis ekiplerince gözaltına alınırken, Cafer Özyıldırım'ın cenazesi savcılık incelemesinin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.