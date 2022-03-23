Yolun karşısına geçmek isterken, araç çarpmasıyla öldü
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışırken, hafif ticari aracın çarptığı, kimliği henüz belirlenemeyen yaya hayatını kaybetti.
İZMİR (DHA) - İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışırken, hafif ticari aracın çarptığı, kimliği henüz belirlenemeyen yaya hayatını kaybetti.
Kaza, akşam saatlerinde, Çambel mevkisinde meydana geldi. İzmir'den Turgutlu yönüne giden N.T.'nin (51) kullandığı 35 APR 479 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmek isteyen 30 yaşlarındaki yayaya çarptı. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekibi, yaptığı kontrolde, kimliği henüz tespit edilemeyen kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Savcının kaza yerindeki incelemesinin ardından cansız beden, Kemalpaşa Hastanesi morguna kaldırıldı. Soruşturma başlatıldı.