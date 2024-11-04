Yolun Karşısına Geçerken Otomobilin Çarptığı Kadın Hayatını Kaybetti

KONYA'nın Kulu ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Rabiye Dönmez (66), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Karşıyaka Mahallesi Konya-Ankara kara yolunda meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen Rabiye Dönmez'e, Erdal Ö.'nün (50) kullandığı 06 DOZ 01 plakalı otomobil çarptı. Yere savrulan Dönmez, yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Dönmez, doktorların tüm müdahalesine karşın yaşamını yitirdi. Sürücü Erdal Ö., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber- Kamera: Mehmet YILMAZ KULU KONYA DHA