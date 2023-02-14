YOLUN KARŞISINA GEÇERKEN OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI KADIN ÖLDÜ Güncel Haberler TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen Nurdan Gül Aksoy(50), otomobilin çarpması sonucu ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen Nurdan Gül Aksoy(50), otomobilin çarpması sonucu ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza, öğle saatlerinde Çerkezköy-Kapaklı kara yolunun Kümeevler mevkisinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Nurdah Gül Aksoy'a, A.D.'nin kullandığı 59 ZT 186 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle ağır yaralanan Aksoy, kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Aksoy, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis, otomobil sürücüsü A.D.'yi gözaltına alarak, soruşturma başlattı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Yerel Güncel Haberler

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