YOLUN KARŞISINA GEÇERKEN MİNİBÜSÜN ÇARPMASIYLA YARALANDI - Haberler

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YOLUN KARŞISINA GEÇERKEN MİNİBÜSÜN ÇARPMASIYLA YARALANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ADIYAMAN'da yolun karşına geçmeye çalışan Erkan Arık (40), yolcu minibüsünün çarpmasıyla yaralandı.

ADIYAMAN (DHA) - ADIYAMAN'da yolun karşına geçmeye çalışan Erkan Arık (40), yolcu minibüsünün çarpmasıyla yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Alitaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücü öğrenilemeyen 02 M 0293 plakalı minibüs, yolun karşına geçmeye çalışan Erkan Arık'a çarptı. Kazada yaralanan Erkan Arık, ihbarla gelen ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

YOLUN KARŞISINA GEÇERKEN MİNİBÜSÜN ÇARPMASIYLA YARALANDI

YOLUN KARŞISINA GEÇERKEN MİNİBÜSÜN ÇARPMASIYLA YARALANDI

YOLUN KARŞISINA GEÇERKEN MİNİBÜSÜN ÇARPMASIYLA YARALANDI

YOLUN KARŞISINA GEÇERKEN MİNİBÜSÜN ÇARPMASIYLA YARALANDI

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Adıyaman, Minibüs, Kaza, Güncel, Haberler

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