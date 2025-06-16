Yolun Karşısına Geçerken Hayatını Kaybetti

Yolun Karşısına Geçerken Hayatını Kaybetti
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Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 16 yaşındaki Sercan Yaman, hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DİYARBAKIR'ın Çermik ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı Sercan Yaman (16), hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Çermik-Ergani kara yolunda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 21 ADN 872 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Sercan Yaman'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Yaman, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaman, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Çermik Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Yaman'ın cenazesi otopsi için morga götürüldü. Araç sürücüsü ifadesinin alınması için polis merkezine götürülürken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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