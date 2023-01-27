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Yolun karşısına geçerken hayatını kaybetti

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Yolun karşısına geçerken hayatını kaybetti

BARTIN'da yolun karşısına geçmeye çalışan Durmuş Okuyucu (65), otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

BARTIN'da yolun karşısına geçmeye çalışan Durmuş Okuyucu (65), otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza akşam saatlerinde, Bartın- Zonguldak yolu Akmanlar mevkinde meydana geldi. H.Ç (36) yönetimindeki 74 BM 465 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Durmuş Okuyucu'ya çarptı. Okuyucu yaklaşık 60 metre sürüklendi. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekibi, Okuyucu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. H.Ç. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Zonguldak Bartın Güncel Haberler

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