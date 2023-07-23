Başakşehir'de düğün konvoyu yapan bir grup, yolu trafiğe kapatarak silah ile havaya ateş açtı. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

- Yolu kapatıp havaya ateş açan düğün konvoyu cep telefonu kamerasına yansıdı

İSTANBUL - Başakşehir'de düğün konvoyu yapan bir grup, yolu trafiğe kapatarak silah ile havaya ateş açtı. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Başakşehir 'de dün öğle saatlerinde düğün konvoyu yapan bir grup, Metrokent altgeçidine geldiği esnada yolu trafiğe kapatarak havaya ateş açtı. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.