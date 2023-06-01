Elazığ'da asker uğurlaması sebebiyle bir araya gelen bir grup, arabalarla alt geçidi trafiğe kapatıp eğlendi. Olay cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yolu kapatıp eğlenen asker konvoyu cep telefonu kamerasında

ELAZIĞ - Elazığ'da asker uğurlaması sebebiyle bir araya gelen bir grup, arabalarla alt geçidi trafiğe kapatıp eğlendi.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Zübeyde Hanım Caddesi Çaydaçıra alt geçidinde yaşandı. Asker uğurlaması sebebiyle araç konvoyu oluşturan bir grup, alt geçitte durarak trafiği kapattı. Araçlarından inen şahıslar bir süre eğlendi ve telefonlarıyla görüntü aldı. Trafiğin arkada sıkışmasının ardından konvoy tekrar hareket ederken o anlar vatandaşlar tarafından kaydedildi.