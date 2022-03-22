Yolu kapatılan besici kadın hayvanları için gözyaşlarına boğuldu

Besicilik yapan bir kadın geçen yıl yanan ormanlık alana zeytin dikimi yapmak isteyen komşularını şikayet edince yolları kapatıldığı için 155 koyun, 60 kuzusu ve 250 tavuğuna yem getiremez oldu

ADANA - Adana'nın Aladağ ilçesinde besicilik yapan bir kadın geçen yıl yanan ormanlık alana zeytin dikimi yapmak isteyen komşularını şikayet edince yolları kapatıldığı için 155 koyun, 60 kuzu ve 250 tavuğuna yem getiremez oldu, hayvanlarının ölmemesi için çözüm istedi, gözyaşı döktü.

Aladağ ilçesine bağlı Topallı Mahallesinde yaşayan Fadime Köden bundan 3 yıl önce devletin kadınlara tanıdığı ayrıcalıktan faydalanarak 50 bin lirası hibe olmak üzere 330 bin lira bankadan kredi çekerek besicilik yapmaya karar verdi. Köden, bankadan parayı çekip Topallı Mahallesinin Bucak Mevkiinde çiftlik kurdu. Köden çiftlikte 155 koyun 65 kuzu ve 250 yumurta tavuğu beslemeye başladı. Köden, kocası Cumali ve oğlu Kaan Köden ile birlikte besicilik yaparken geçen yıl ormanlık alanda yangın çıktı. Bu yılda komşuları bu ormanlık alana zeytin dikmek istedi. Bu duruma gören Köden, yanan yerlerin tekrar çam ağacı dikilmesi gerektiğini düşünerek Adana Orman Bölge Müdürlüğüne şikayette bulundu. Bu durumu öğrenen Köden'in komşuları çiftliğin tek giriş çıkış yolunu traktörle sürüp önüne de köten koyarak kapattı. Köden yolu kapatıldığı için bir haftadır çiftliğine giremez oldu. Köden'in çiftliği yarımada şeklinde arkası göl, kenarları da uçurum olduğundan tek giriş çıkış noktası da kapanınca hayvanlarına yem bile getiremez oldu. Bu nedenle Köden'in 4 kuzusu da telef oldu.

Hayvanlarının yiyeceği 3 günlük yem kaldığını belirten Köden, "Komşu ormana zeytin dikmek istedi biz de bunu şikayet ettik. Bunu öğrenen komşu yolumuzu kapattı. Orası da kendi arazisi olduğu için bir şey yapamıyoruz. Benim tek amacım ormanların korunmasıydı. Şimdi ben çiftliğime uçurumdan gitmek zorunda kalıyorum. 4 kuzum telef oldu. Ne olur bize yardım edin" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Köden, telef olan kuzularını da toprağa gömdü.