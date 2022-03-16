Yolu kapanan köydeki hastayı hastaneye ulaştırmak için zamanla yarışıldı

KARS (AA) - Kars'ta kar yağışı ve tipi nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan 58 yaşındaki Sinem Çerşit, Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ve 112 Acil Sağlık ekipleri paletli ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İl merkezine 32 kilometre uzaklıktaki Digor ilçesine bağlı Oyuklu köyünde yaşayan 4 çocuk annesi Çerşit'in aniden rahatsızlanması üzerine ailesi 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi.

Bölgeye yönlendirilen ambulans, kar ve tipi nedeniyle köye ulaşamayınca sağlık ekiplerine paletli araç desteği verildi. Tipi nedeniyle kar kalınlığının yer yer 3 metreyi bulduğu yolda paletli ambulansla yaklaşık 1 saat süren yolculuğun ardından köye ulaşan ekipler, Çerşit'e ilk müdahaleyi burada yaptı.

Paletli ambulanstaki kontrollerin ardından hasta, ilçe hastanesine getirilmek üzere yola çıkarıldığı sırada tipi nedeniyle kar birikintilerinin olduğu yolda araç yaklaşık 2 metrelik karda batarak askıda kaldı.

Aracı askıdan kurtarma çabalarından sonuç alınamayınca sağlık ekipleri ellerine aldıkları küreklerle karları küredi. Çerşit'i bir an önce hastaneye ulaştırmak isteyen ekiplere köylüler de destek verdi. Yaklaşık 1 saat sağlık ekipleri ve köylülerin küreklerle ambulansın kaldığı yerdeki karları küremesinin ardından ambulans, halat yardımıyla kaldığı yerden çıkarıldı.

İl Özel İdaresi ekipleri de yoğun kar birikintisinin olduğu yolda çalışma yaparak paletli ambulansın geçişini sağladı. Yaklaşık 10 kilometre paletli ambulansla taşınan Çerşit,

Karakale köyünde bekleyen ambulansa teslim edildi.

Digor Devlet Hastanesine kaldırılan Çerşit'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Hasta yakını İsmail Varlı, gazetecilere, köyde yoğun kar yağışı ve tipinin olduğunu belirterek "Yolumuz kapalı, kız kardeşim kalp hastası ambulans geldi, Allah devletimize zeval vermesin. Burada ulaşım sağlanamıyor her gün kar-fırtına var, yol açılsa bile hemen kapanıyor. Sağlık ekipleri geldi, hastamızı aldılar hastaneye götürüyorlar." dedi.

Köy sakinlerinden Bayram Varlı da ekiplere teşekkür ederek "Köyde hastamız vardı yollarımız kar ve tipi nedeniyle kapalı, köyde mahsur kaldık. 112'yi aradık bu karda kışta ulaşım olmayan köye geldiler. Allah devletimize zeval vermesin." diye konuştu.