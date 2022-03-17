YOLU KAPALI KÖYDEKİ HASTA KIZAKLA TAŞINIP, AMBULANS HELİKOPTERLE SEVK EDİLDİ - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

YOLU KAPALI KÖYDEKİ HASTA KIZAKLA TAŞINIP, AMBULANS HELİKOPTERLE SEVK EDİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
YOLU KAPALI KÖYDEKİ HASTA KIZAKLA TAŞINIP, AMBULANS HELİKOPTERLE SEVK EDİLDİ

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesine bağlı köyde rahatsızlanan tansiyon hastası Ramazan Erdil (70), Van'dan havalanan ambulans helikopterle Yüksekova Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesine bağlı köyde rahatsızlanan tansiyon hastası Ramazan Erdil (70), Van'dan havalanan ambulans helikopterle Yüksekova Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Erdil, helikoptere kadar da kızakla taşındı.

Yüksekova ilçesine bağlı Büyükçiftlik beldesinin Yeşilova köyüne bağlı Kandilli mezrasında yaşayan tansiyon hastası Ramazan Erdil, rahatsızlandı. Yolların kardan kapalı olması nedeniyle yakınları 112 Acil Servisi arayarak yardım istedi. Yolun açılması uzun süreceği için sağlık ekipleri hastanın ambulans helikopter ile taşınması kararı aldı. Van'dan havalanan Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans helikopter köye ulaştı. Hasta yakınları ve sağlık görevlileri kızakla hastayı evinden alarak helikopterin olduğu bölgeye taşıdı. Helikoptere alınan hasta Yüksekova Devlet Hastanesi'ne ulaştırıldı. Erdil'nin yakınları sağlık ekiplerine teşekkür etti.

YOLU KAPALI KÖYDEKİ HASTA KIZAKLA TAŞINIP, AMBULANS HELİKOPTERLE SEVK EDİLDİ

YOLU KAPALI KÖYDEKİ HASTA KIZAKLA TAŞINIP, AMBULANS HELİKOPTERLE SEVK EDİLDİ

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title