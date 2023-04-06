Yolsuzluk iddiaları sonrası gözaltına alınan Ugandalı Bakan hakim karşısında

Uganda'da yolsuzluk soruşturmasının ardından gözaltına alınan Karamoja Bölgesi İşleri Bakanı Mary Goretti Kitutu hakim karşısına çıktı.

Ülkenin Karamoja bölgesinde, yerel topluluğa destek olunması için üretilen demir levhaları çalmakla suçlanan Kitutu, başkent Kampala'daki Yolsuzlukla Mücadele Mahkemesinde yargılanmaya başladı.

Kitutu ve suç ortakları, yoksul aileler için üretilen 5 bin 500 demir levhayı çalmakla suçlanıyor.

Ülkenin kuzey doğusunda çoğunlukla göçebe çobanların yaşadığı Karamoja bölgesinde, yoksulların barınma ihtiyaçlarına destek olunması için dağıtılması istenen demir levhaların bazılarının üst düzey bakanlara ve hükümet yetkililerine verildiği ileri sürülüyor.

Uganda polisi, Bakan Kitutu'nun akrabalarını, üzerindeki "satılamaz" ibaresi bulunduğu halde levhaları satmaya çalışırken suç üstü yakalamıştı.

Kitutu, dün gözaltına alınmıştı.