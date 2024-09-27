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Yoldaş Apartmanı'nın Müteahhidi 16 Yıl 3 Ay Hapis Cezası Aldı

Yoldaş Apartmanı'nın Müteahhidi 16 Yıl 3 Ay Hapis Cezası Aldı
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Diyarbakır'da 6 Şubat depremlerinde yıkılan Yoldaş Apartmanı'nın müteahhidi Sadullah Yoldaş, 60 kişinin ölümünden sorumlu bulunarak 16 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Yoldaş, tutuklanarak gözaltına alındı.

DİYARBAKIR'da 6 Şubat depremlerinde yıkılan 60 kişinin öldüğü Yoldaş Apartmanı'nın müteahhidi Sadullah Yoldaş (75), tutuksuz yargılandığı davada 16 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasının ardından gözaltına alınıp, adliyeye sevk edildi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin vurduğu Diyarbakır'da 1'i boş, 7 bina yıkıldı, 414 kişi hayatını kaybetti, 912 kişi yaralandı. Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi'nde 60 kişi hayatını kaybettiği, 9 kişinin yaralandığı Yoldaş Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma tamamlanıp, binanın müteahhidi tutuksuz sanık Sadullah Yoldaş hakkında dava açıldı.

MÜTEAHHİT SORUMLU

İddianamede, 1994'te yapılan Yoldaş Apartmanı'nın bodrum, zemin, 8 normal ve 1 teras olmak üzere 11 kattan oluştuğu ve toplam inşaat alanının 5 bin 946 metrekare olduğu, müteahhit Sadullah Yoldaş'ın 60 kişinin ölümü ve 9 kişinin de yaralanmasından sorumlu olduğu belirtilerek, "Şüpheli Sadullah Yoldaş'ın, elverişsiz malzeme kullanarak, projesiz, ruhsatsız ve denetimsiz bina yaparak insanların ikametlerine tahsis etmek suretiyle, her ne kadar bu sonucun gerçekleşmesini istememiş olsa da sonucu öngörmüş olmasına rağmen eylemini gerçekleştirdiği anlaşılmıştır. Dolayısıyla 60 kişinin ölümünden, 9 kişinin de yaralanmasından sorumlu olduğu anlaşılan şüphelinin, 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olma' suçundan cezalandırılması kamu adına iddia ve talep olunur" denildi.

DAVADA KARAR ÇIKTI

Diyarbakır 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görülen davanın karar duruşmasına Sadullah Yoldaş katılmazken; avukatlar, depremde yaralananlar ve ölenlerin yakınları hazır bulundu. Savunmaların ardından mahkeme heyeti, Yoldaş'ın, 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olma' suçundan 16 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılıp, tutuklanmasına karar verdi. Sadullah Yoldaş, dün akşam saatlerinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yoldaş, emniyetteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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