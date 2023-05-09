YOLDAN GEÇEN 1 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ, 4 KİŞİNİN DE YARALANDIĞI ÇATIŞMANIN ŞÜPHELİLERİ TUTUKLANDI

ADANA'da silahlı kavga sırasında, akrabalarının düğününe katılmak için otomobille yoldan geçen Hasan Önder'i (45) öldüren, eşi Beşire Önder'i (48) de yaralayan 4 kişi yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hasan Ş. (27), Recep A.(21), Eyüp B. (37), ve Akın C.'yi (20), çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Olay, 30 Nisan'da akşam saatlerinde Seyhan ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, daha önceden husumetli olan iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. O sırada akrabalarının düğününe katılmak için otomobille sokağa giren Hasan ve Beşire Önder çifti, çatışmanın ortasında kaldı. Hasan Önder'in başına, Beşire Önder'in ise vücuduna kurşun isabet etti. Şüphelilerden Remzi B.(45) ise göğsüne isabet eden kurşunla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar çevredeki bir özel hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı Hasan Önder, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Beşire Önder ve şüpheli Remzi B.'nin tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

FİRARİLER ARANIYOR

Polis, çatışmaya karışan birinci gruptan Hasan Ş., Recep A. ve Eyüp B.'yi, ikinci gruptan ise Akın C.'yi gözaltına aldı. Olayın ardından kaçan İrfan B. (20) ve Kadir D.'yi (30) yakalamak için çalışma başlatıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. (DHA)