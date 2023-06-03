Yoldan çıkan otomobil taklalar attı: 1 yaralı

Zonguldak- Ankara karayolunda sağanak yağış nedeniyle kontrolden çıkan otomobilin taklalar attığı kazada, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, sabah saatlerinde Zonguldak-Ankara karayolunda meydana geldi. İddiaya göre, 67 EC 055 plakalı Toyota marka otomobil, sağanak yağış nedeniyle yoldan çıkarak taklalar attı. Kazada ismi öğrenilemeyen sürücü yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı yaralı sürücü, ardından hastaneye götürüldü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - ZONGULDAK