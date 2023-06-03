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Yoldan çıkan otomobil taklalar attı: 1 yaralı

Yoldan çıkan otomobil taklalar attı: 1 yaralı

Güncel Haberler

Zonguldak-Ankara karayolunda sağanak yağış nedeniyle kontrolden çıkan otomobilin taklalar attığı kazada, 1 kişi yaralandı.

Zonguldak- Ankara karayolunda sağanak yağış nedeniyle kontrolden çıkan otomobilin taklalar attığı kazada, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, sabah saatlerinde Zonguldak-Ankara karayolunda meydana geldi. İddiaya göre, 67 EC 055 plakalı Toyota marka otomobil, sağanak yağış nedeniyle yoldan çıkarak taklalar attı. Kazada ismi öğrenilemeyen sürücü yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı yaralı sürücü, ardından hastaneye götürüldü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Zonguldak Ankara Güncel Haberler

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