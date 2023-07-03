Yoldan çıkan otomobil, elektrik direğine çarptı: 3 yaralı

KARABÜK Karabük'te meydana gelen trafik kazasında, yoldan çıkan araç elektrik direğine çarptı. Kazada otomobil sürücüsü ile birlikte 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Karabük - Ankara karayolu Organize Sanayi girişinde meydana geldi. Eskipazar istikametine seyreden, Elif C. idaresindeki 78 BG 014 plakalı otomobil, bu sırada OSB kavşağından kontrolsüz bir şekilde dönen ve plakası tespit edilemeyen başka bir araca çarpmamak için manevra yaptığı sırada yoldan çıkarak elektrik direğine çarptı. Kazada otomobil sürücüsü ile birlikte yanında bulunan, Elif E. ile Belguzar G. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine, AFAD, sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi. Vatandaşlarında yardımı ile otomobilden çıkarılan yaralılar ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Öten yandan yıkılan elektrik direği kepçe yardımı ile yol kenarına kaldırılırken, bölge ise elektriksiz kaldı.