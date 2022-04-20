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Yoldan çıkan kamyon eve girdi, faciadan dönüldü

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Yoldan çıkan kamyon eve girdi, faciadan dönüldü

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon önce otomobile çarptı, sonra yol kenarındaki eve girdi.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon önce otomobile çarptı, sonra yol kenarındaki eve girdi.

Kaza, Kastamonu'nun Tosya ilçesi D100 Karayolu Suluca köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çorum istikametinde seyir halinde olan sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen kamyon, yoldan çıkarak Hüseyin Ç.'ye ait park halindeki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan kamyon, yol kenarındaki bir eve girdi. Kaza sırasında evde kimsenin bulunmaması faciayı önlerken kamyon sürücüsü de yaralanmadan kurtuldu.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(Sedat Ağacıkoğlu/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

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