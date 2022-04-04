Yoldaki toprak kütlesi kaldırıldı, Bolu Dağı Tüneli'nin bugün açılması planlanıyor (2) - Haberler

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Yoldaki toprak kütlesi kaldırıldı, Bolu Dağı Tüneli'nin bugün açılması planlanıyor (2)

Demirören Haber Ajansı - Murat Küçük - Güncel
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Yoldaki toprak kütlesi kaldırıldı, Bolu Dağı Tüneli'nin bugün açılması planlanıyor (2)

TÜNEL ULAŞIMA AÇILDIBolu Dağı Tüneli'nin girişinin kapanmasına neden olan toprak kütlesi iş makineleriyle kaldırılıp, yolda yıkama çalışması yapıldı.

TÜNEL ULAŞIMA AÇILDI

Bolu Dağı Tüneli'nin girişinin kapanmasına neden olan toprak kütlesi iş makineleriyle kaldırılıp, yolda yıkama çalışması yapıldı. Yaklaşık 44 saatin ardından yol, 16.00'da çift yönlü ulaşıma açıldı.


Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük - Güncel

Toros Dağları, Bolu, Güncel, Haberler

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