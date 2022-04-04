Yoldaki toprak kütlesi kaldırıldı, Bolu Dağı Tüneli'nin bugün açılması planlanıyor (2) - Haberler

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Yoldaki toprak kütlesi kaldırıldı, Bolu Dağı Tüneli'nin bugün açılması planlanıyor (2)

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Yoldaki toprak kütlesi kaldırıldı, Bolu Dağı Tüneli'nin bugün açılması planlanıyor (2)

'YOL SAAT 16.00'DA AÇILACAK'Karayolları Genel Müdürlüğü'nün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Anadolu Otoyolu, Bolu DağıTüneli'nde heyelan nedeniyle kapanan yolu açma çalışmaları tamamlanmış; güzergah yıkama işlemleri ise devam etmektedir.

'YOL SAAT 16.00'DA AÇILACAK'

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Anadolu Otoyolu, Bolu DağıTüneli'nde heyelan nedeniyle kapanan yolu açma çalışmaları tamamlanmış; güzergah yıkama işlemleri ise devam etmektedir. Yol, bugün saat 16.00 itibarıyla ulaşıma açılacaktır" denildi.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

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