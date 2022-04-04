Yoldaki toprak kütlesi kaldırıldı, Bolu Dağı Tüneli'nin bugün açılması planlanıyor (2)
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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'YOL SAAT 16.00'DA AÇILACAK'Karayolları Genel Müdürlüğü'nün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Anadolu Otoyolu, Bolu DağıTüneli'nde heyelan nedeniyle kapanan yolu açma çalışmaları tamamlanmış; güzergah yıkama işlemleri ise devam etmektedir.
'YOL SAAT 16.00'DA AÇILACAK'
Karayolları Genel Müdürlüğü'nün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Anadolu Otoyolu, Bolu DağıTüneli'nde heyelan nedeniyle kapanan yolu açma çalışmaları tamamlanmış; güzergah yıkama işlemleri ise devam etmektedir. Yol, bugün saat 16.00 itibarıyla ulaşıma açılacaktır" denildi.
Demirören Haber Ajansı / Güncel