Yolda Yürüyen Genç Kız Otomobilin Çarpması sonucu Hayatını Kaybetti

ORDU'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Beyza Baş (26), hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saat 19.00 sıralarında Altınordu ilçesi Yemişli Mahallesi'nde meydana geldi. Kerem Ateş (19) yönetimindeki 15 ABS 983 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Beyza Baş'a çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan Beyza Baş, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Beyza Baş, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü Kerem Ateş ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.