Yolda yürüyen bir kişi kediyi tekmeleyerek yaraladı

(İSTANBUL) - İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde bir kişi, yolda yürüdüğü sırada kendisine yaklaşan kediyi tekme atarak yaraladı. Salih G. (29) isimli şüpheli gözaltına alındı.

Beşiktaş'ta bir kişi, yolda yürüdüğü sırada yanına çağırdığı kediye tekme attı. Aldığı darbenin etkisiyle savrulan kedi yaralandı. Görüntülerin sosyal medyaya yansıması, tepkilere neden oldu. Çalışma başlatan polis, saldırganı yakaladı.

Salih G. isimli şüpheliye, ilgili kanun maddesi uyarınca 10 bin 385 lira idari para cezası verildi. Şüpheli Salih G.'nin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Konuya ilişkin İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şöyle:

"İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nce, 09.01.2025 tarihinde bazı sosyal medya ortamlarında paylaşılan görüntülerde, bir şahsın sokak kedisine tekme attığı içerikle ilgili inceleme başlatılmıştır. Yürütülen saha çalışmalarında, kediye tekme atarak yaralanmasına sebebiyet veren şahsın S.G. isimli şahıs olduğu belirlenmiş, olayın Beşiktaş ilçesi Ulus Mahallesinde gerçekleştiği tespit edilmiştir. Şüpheli şahıs 10.01.2025 tarihi saat 11.35 sıralarında aynı mahallede görevlilerce yakalanarak gözaltına alınmıştır. Konuyla ilgili yakalanan şahsa, '5199 SKM' suçunun ilgili maddesinden 10.385 lira idari para cezası uygulanmış, ayrıca yürütülen tahkikat işlemlerinin ardından şüpheli şahıs adli makamlara sevk edilecektir."