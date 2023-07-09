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Yolda yürürken omzundan bıçaklandı

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Samsun'da 18 yaşındaki genç, sebepsiz yere omzundan bıçaklanarak yaralandı. Yaralanan genç, telefonunu elinden düşürmedi.

Yolda yürürken omzundan bıçaklandı

Omuzundan bıçaklanarak yaralanan genç telefonunu elinden düşürmedi

SAMSUN - Samsun'da 18 yaşındaki genç yolda yürürken sebepsiz yere omzundan bıçaklanarak hastanelik oldu.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi İlyasköy Kavşağında gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.B.D.adlı genç arkadaşlarının yanından evine giderken mahalleden şahsen tanıdığı ve akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen K.Ş. tarafından aniden sağ omzundan bıçaklandı. Yaralanan T.B.D. ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. T.B.D., şahsın arkadan gelip kendisini sebepsiz yere bıçakladığını söyledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammer Ay - Güncel

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