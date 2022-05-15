Yolda yürürken bıçaklandı - Haberler

BURSA'da A.A.T. (17), yolda yürürken tanımadığı bir kişi tarafından bıçaklandı. Şüpheli olay yerinden kaçarken, yaralı genç hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay saat 20.00 sıralarında merkez Osmangazi İlçesi Çarşamba Mahallesi Darmstad Caddesi üzerinde meydana geldi. Metrodan inerek evine doğru yürüyen A.A.T., cadde üzerinde yanına yaklaşan kimliği belirsiz bir kişi tarafından kalçasından bıçaklandı. Şüpheli kaçarken, yaralı genç kanlar içerisinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı genç, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tedavi altına alınan A.A.T.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.