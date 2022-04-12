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Yolda yürürken bıçaklandı

Demirören Haber Ajansı - Samet Kuyrukcu - Güncel
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Yolda yürürken bıçaklandı

KONYA'da M.E.K. (17), iddiaya göre yolda yürürken tanımadığı 1 kişi tarafından kalçasından bıçaklandı.

KONYA'da M.E.K. (17), iddiaya göre yolda yürürken tanımadığı 1 kişi tarafından kalçasından bıçaklandı. Polis, kaçan saldırganın kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

Olay, saat 23.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Sultan Mesut Mahallesi Sultan Veled Caddesi'nde meydana geldi. M.E.K., yolda yürürken iddiaya göre tanımadığı 1 kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Kalçasından yaralanan M.E.K., ihbar üzerine çağrılan ambulansla Numune Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan M.E.K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. M.E.K.'nin polise verdiği ilk ifadesinde "Bana saldıranı tanımıyorum. Yolda yürüyordum. Birden saldırdı." dediği öğrenildi. Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.


Yolda yürürken bıçaklandı

Yolda yürürken bıçaklandı

Demirören Haber Ajansı / Samet Kuyrukcu - Güncel

Polis, Güncel, Haberler

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