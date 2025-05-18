Yolda Onarım Çalışmaları Nedeniyle Trafik Düzenlemeleri Yapıldı
Karayolları Genel Müdürlüğü, çeşitli otoyol ve yollar üzerindeki yapım, bakım ve onarım çalışmaları hakkında bilgi verdi. Avrupa Otoyolu'nda İstanbul istikameti, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda ise kontrollü ulaşım sağlanacak. Diğer unsurlarla birlikte, bazı yolların taşıt trafiğine kapatılması ve tek yönlü geçişler uygulanacak.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Avrupa Otoyolu Saray-Çorlu kavşakları 130-133. kilometrelerinde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, trafik Edirne istikametinde iki yönlü sağlanıyor.
Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun 9-12. kilometrelerinde (Yılankale-Ceyhan kavşakları) üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
TEM Otoyolu'nun Havsa-Edirne Doğu kavşaklarındaki yapım çalışması dolayısıyla Edirne yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Bergama-Kınık yolunun 9-13. kilometrelerinde Bergama Sanayi-Hastane kavşaklarında BSK çalışmaları nedeniyle sağ şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım sol şeritten iki yönlü devam ediyor.
Sertavul-Mut-Beşçatal yolunun 40-42. kilometrelerinde yoldaki çökmenin giderilmesi nedeniyle sürdürülen bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle ulaşıma diğer şeritten iki yönlü ve kontrollü izin veriliyor.
Kırıkkale-Konya yolunun 28-33. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla Konya-Kırıkkale istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Kırıkkale-Konya istikametinden iki yönlü sağlanıyor.
Turhal-Zile yolunun 25-28. kilometresinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
İznik-Mekece yolunun 4-6. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle yol trafiğe kapatılarak ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.
Yerköy-Delice yolunun 4-9. kilometrelerinde yapım çalışması dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve kontrollü devam ediyor.
Beşikdüzü-Trabzon yolunun 42-44. kilometrelerinde (Trabzon Üniversitesi mevkisi) üst yapı onarım çalışması nedeniyle, 19 Mayıs'tan itibaren, 21.00-07.00 saatlerinde yol kısa sürelerle trafiğe kapatılacak, ulaşıma tek şeritten ve kontrollü izin verilecek.