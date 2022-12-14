Yolda makas atan tır nedeniyle Çorum-Yozgat kara yolu 1,5 saat ulaşıma kapandı Güncel Haberler Çorum'un Alaca ilçesinde yolda makas atan tırın sürücüsü yaralandı, kaza nedeniyle Çorum-Yozgat yolu yaklaşık 1,5 saat ulaşıma kapalı kaldı. Çorum'un Alaca ilçesinde yolda makas atan tırın sürücüsü yaralandı, kaza nedeniyle Çorum- Yozgat yolu yaklaşık 1,5 saat ulaşıma kapalı kaldı. Hüseyin Karaca (57) idaresindeki 27 FT 818 plakalı tır, Çorum-Yozgat kara yolu Alacahöyük Kavşağı'nda makas attı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince ambulansla Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle Çorum-Yozgat kara yolu yaklaşık 1,5 saat ulaşıma kapalı kaldı. Tırın kasasının vinçle çekilmesinin ardından yol, ulaşıma açıldı. Kaynak: AA / Güncel Yozgat Çorum Alaca Güncel Haberler

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