Yolda mahsur kalan vatandaşların imdadına karla mücadele ekipleri yetişti Güncel Haberler Van'ın Özalp ve Saray ilçelerinde kar nedeniyle kapanan yollarda araçlarıyla mahsur kalan vatandaşlar, karla mücadele ekiplerince kurtarıldı. Van'ın Özalp ve Saray ilçelerinde kar nedeniyle kapanan yollarda araçlarıyla mahsur kalan vatandaşlar, karla mücadele ekiplerince kurtarıldı. Özalp ve Saray ilçelerinde iki gündür etkili olan kar ulaşımda da aksamalara neden oldu. Özalp ilçesine bağlı Çubuklu ile Saray ilçesine bağlı Turan mahallelerinde kar nedeniyle mahsur kalan 2 araçtaki yaklaşık 20 kişi, Van Büyükşehir Belediyesi ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu kurtarıldı. Mahsur kalan vatandaşlar ve sürücüler, ekiplere teşekkür etti. Kaynak: AA / Güncel Van Büyükşehir Belediyesi Saray Özalp Van Güncel Haberler

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