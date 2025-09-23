Haberler

Yolda karşıya geçmeye çalışan yaşlı kadına otomobil çarptı, hayatını kaybetti
Aydın'ın Köşk ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen 70 yaşındaki Pembe Şahinoğlu, bir otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Kaza sonrası sürücü gözaltına alındı.

AYDIN'ın Köşk ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen Pembe Şahinoğlu (70), otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Beyköy Mahallesi Aydın- Denizli karayolunda meydana geldi. Minibüse binmek için yolun karşısına geçmek isteyen Pembe Şahinoğlu'na, İlhan Karabıyık (41) yönetimindeki 09 RE 225 plakalı otomobil çarptı. Şahinoğlu çarpmanın etkisiyle yola savrulurken, ihbarla bölgeye sağlık ve polis sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrolde Pembe Şahinoğlu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi.

Otomobil sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
