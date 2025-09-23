Haberler

Yolda Karşıya Geçen 70 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti

Aydın'ın Köşk ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen Pembe Şahinoğlu, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. 41 yaşındaki sürücü gözaltına alındı, kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

AYDIN'ın Köşk ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen Pembe Şahinoğlu (70), otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Beyköy Mahallesi Aydın- Denizli karayolunda meydana geldi. Minibüse binmek için yolun karşısına geçmek isteyen Pembe Şahinoğlu'na, İlhan Karabıyık (41) yönetimindeki 09 RE 225 plakalı otomobil çarptı. Şahinoğlu çarpmanın etkisiyle yola savrulurken, ihbarla bölgeye sağlık ve polis sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrolde Pembe Şahinoğlu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi.

Otomobil sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Haber-Kamera: Melek FIRAT/AYDIN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
