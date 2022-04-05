Yolda kalan aracı polisler itti

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de iki trafik polisinin, yolda arızalanan aracı iterek vatandaşa yardım etmesi, cep telefonu ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nün Twitter adresinden yayınlanan görüntülerde, Fakıuşağı köprüsü üzerinde görevli iki trafik polisinin, arızalanarak yolda kalan bir minibüsü ittiği görülüyor.

Polislerin vatandaşa yardım etme anı ise bir vatandaşın cep telefonu ve KGYS kameralarınca kaydedildi.