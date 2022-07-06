Yolda düşen 100 bin liralık kolye, 100 saatlik görüntü izlenerek bulundu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yolda düşen 100 bin liralık kolye, 100 saatlik görüntü izlenerek bulundu

Demirören Haber Ajansı - Burak Emek - Güncel
 - Güncelleme:
Yolda düşen 100 bin liralık kolye, 100 saatlik görüntü izlenerek bulundu

DİYARBAKIR'da A.Ç. adlı kadının, düğün dönüşü evinin önünde düşürdüğü ve bulamadığı 100 bin liralık altın kolyesi, polisin 100 saatlik kamera görüntüsü takibiyle bulundu.

DİYARBAKIR'da A.Ç. adlı kadının, düğün dönüşü evinin önünde düşürdüğü ve bulamadığı 100 bin liralık altın kolyesi, polisin 100 saatlik kamera görüntüsü takibiyle bulundu. Kolyeyi aldığı belirlenen A.T., hakkında şikayetçi olunmayınca serbest bırakıldı.

Olay, 3 Temmuz gecesi, Yenişehir ilçesi Yenişehir Mahallesi Ali Emiri 7'nci Sokak'ta meydana geldi. Yakınının düğününden dönen A.Ç., araçtan indikten sonra boynundaki altın kolyesini düşürdü. Eve girdiğinde 100 bin liralık kolyesinin olmadığını fark eden A.Ç., eşi C.Ç. ile geri dönüp araca ve çevreye baktı. El işlemeli altın kolyeyi bulamayan çift, polise başvurdu. Adrese gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 5 kilometrelik alandaki 30 Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ile iş yeri kamerasının kayıtlarını incelemeye aldı. Yaklaşık 100 saatlik görüntüyü izleyen ekipler, A.T. adlı kişinin kolyeyi yerden aldığını belirledi. Adresi tespit edilen A.T., polis merkezine getirildi. İşlemlerin ardından kolye, sahibine teslim edildi. A.Ç. ve C.Ç., şikayetçi olmayınca A.T. de serbest bırakıldı.


Demirören Haber Ajansı / Burak Emek - Güncel

Ali Emiri Yenişehir Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title