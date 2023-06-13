Yolda denk geldiği ayıyı ıslık çalarak çağırdı Karabük'ün Yenice ilçesinde bir kişi cep telefonuyla görüntülediği ayıyı ıslık çalarak çağırdı.

Yolda denk geldiği ayıyı ıslık çalarak çağırdı

KARABÜK - Karabük'ün Yenice ilçesinde bir kişi cep telefonuyla görüntülediği ayıyı ıslık çalarak çağırdı.

Yenice ilçesi Ihlamur Seyir terası bölgesinde yol kenarında inen yavru ayı vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Bir süre kendisini çeken vatandaşlara bakarken, ayıyı cep telefonuyla çeken vatandaş ıslık çalarak ayıyı çağırdı.

Yavru ayı daha sonra bölgeden uzaklaştı.