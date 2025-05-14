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Yolda Bulduğu Yavru Baykuşla Kurduğu Diyalog Yürekleri Isıttı

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Sivas'ın Suşehri ilçesinde bir vatandaş, yol kenarında karşılaştığı yavru baykuşu kurtararak doğasına geri bıraktı. Baykuşla yaptığı sıcak diyalog ve duyarlılığı takdir topladı.

Yolda rastladığı yavru baykuşla kurduğu diyalog iç ısıttı

SİVAS - Sivas'ın Suşehri ilçesinde gece saatlerinde otomobiliyle seyir halindeyken yol üzerinde bir baykuşla karşılaşan vatandaş, ezilmesin diye yakaladığı kuşu sevdikten sonra yeniden doğaya bıraktı.

Sivas'ta yaşayan Muhsin Doğan, aracıyla seyir halindeyken yolda bir kuş gördü. Kuşun araç farlarına rağmen yerinden kıpırdamadığını gören Doğan, aracını durdurup inerek kuşu yakaladı. Yol kenarında karşılaştığı canlının bir baykuş olduğunu fark eden Doğan, yavru baykuşu yoldan aldı. Baykuşu yakalayan Muhsin Doğan, kuşu kısa süre sevip gözlemledikten sonra doğal yaşam alanına geri bıraktı.

"Çok güzel bir baykuşsun sen"

Baykuşla kurduğu diyalogla iç ısıtan Muhsin Doğan, "Yanında iki tane kardeşinin daha olması gerekiyordu ama yolda yalnız başına ne yapıyor bilmiyorum. Yakalarken hiç karşı çıkmadı. Sanki daha önce tanışmışlığımız var gibi davranıyor. Senin yardana Rabbime kurban olayım" dedi.

"Baykuşlarda radar sistemi varmış"

Baykuşun neden yola çıktığını bilmediğini ifade eden Doğan, "Gece saatlerinde arabamın önüne bir kuş çıktı. Baktım ki arabadan kaçmıyor. Ezilmesin diye arabadan indim ve yavaşça kuşu yakaladım. Baktım ki baykuş idi. Baykuşların gece avlandığını duymuştum. Hayvan gece avı için yolda bekliyordu. Baykuşu incelerken, gözlerini istediği renge çevirebildiğini fark ettim. Baykuşlarda radar sistemi varmış. Fare veya herhangi bir sürüngeni, göz radar sitemi ile rahatça yakalayabilen bir kuş türü olduğunu biliyoruz. Aldık, sevdik. Baykuşu sevdikten sonra doğasın geri bıraktık" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ARZU KÜBRA DOĞAN - Güncel
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