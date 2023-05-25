Yolda Bulduğu Kesedeki Parayı Sahibine Ulaştırdı

BURSA'da İ.Y., yolda yürürken bulduğu içinde 10 bin 500 lira bulunan keseyi, polis aracılığıyla sahibine ulaştırdı.

Yıldırım ilçesi Karaağaç Mahallesi Namazgah Caddesi'nde sabah saatlerinde İ.Y., yolda yürürken siyah bir kese gördü. Keseyi açan İ.Y., içerisinde bir miktar para olduğunu görünce durumu polise bildirdi. İ.Y., 10 bin 500 lira olduğu tespit edilen parayı, tutanak karşılığında polis ekiplerine teslim etti.

Gelen ihbarları değerlendiren polis, paranın sahibinin O.A. olduğunu belirledi. Aracına binerken keseyi cebinden düşürdüğünü belirten O.A., Teleferik Piremir Polis Merkezi Amirliği'nde tamamlanan işlemlerin ardından parasını teslim aldı. O.A., İ.Y.'ye duyarlı davranışından dolayı teşekkür etti. (DHA)