Yolda bulduğu içinde altın olan keseyi belediyeye teslim etti

İNCİRLİOVA, AYDIN (DHA) - AYDIN'ın İncirliova ilçesinde zihinsel engelli Aslı Özakçakoca (31), yolda yürürken bulduğu içinde altın olan keseyi, sahibine ulaştırılması için belediyeye teslim etti. İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, örnek davranışı nedeniyle Özakçakoca'ya bayramlık elbise ve ayakkabı hediye etti.

İncirliova ilçesi Zafer Mahallesi'nde yaşayan zihinsel engelli Aslı Özakçakoca, yolda yürürken kese içerisinde altın buldu. Özakçakoca, aldığı keseyi sahibinin bulunması için belediyeye getirerek Başkan Aytekin Kaya'ya teslim etti. Belediye, kesenin sahibinin bulunması için anons yaptı. İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, örnek davranışı nedeniyle Aslı Özakçakoca'yı kutlayıp, bayramlık elbise ve ayakkabı hediye etti.

Özakçakoca, Belediye Başkanı Aytekin Kaya'ya hediyeleri için de teşekkür etti.