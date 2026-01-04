Haberler

Alaşehir'de Yolun Karşısına Geçmeye Çalışan Kişi Hafif Ticari Araç Tarafından Çarpılarak Hayatını Kaybetti

Alaşehir'de Yolun Karşısına Geçmeye Çalışan Kişi Hafif Ticari Araç Tarafından Çarpılarak Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yolun karşısına geçerken hafif ticari aracın çarpması sonucu 27 yaşındaki Kadir Namber hayatını kaybetti. Geçen yıl babası da aynı sebepten yaşamını yitirmişti.

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde yolun karşısına geçerken hafif ticari araç çarpan Kadir Namber (27) hayatını kaybetti. Namber'in babası Fahri Nalber'in (66) de geçen yıl 13 Aralık'ta kamyonun çarpması sonucuna yaşamını yitirdiği belirtildi.

Kaza, 00.30 sıralarında Alaşehir- Salihli kara yolu Erenköy Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Alaşehir'den Salihli yönüne giden O.K (47) yönetimindeki 20 RK 250 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan çifti Kadir Namber'e çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Namber'in hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma tarafından hafif ticari araç sürücüsü K.O. gözaltına alındı.

Kadir Namber'in babası Fahri Namber'in de geçen yıl 13 Aralık'ta Kemaliye Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışırken bir kamyonun çarpması sonucuna hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Bomba iddia: ABD 'Türkiye'ye git' dedi, Maduro reddetti

Gündem yaratacak Türkiye iddiası! Bakın Maduro'ya ne teklif etmişler
İngiliz basınından olay iddia: ABD'nin kaçırdığı Maduro darbeyi en yakınındaki isimden yemiş

Maduro asıl darbeyi Trump'tan değil en yakınındaki isimden yemiş
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Üşüttüm, sigaradandır' demeyin, 'ince hastalık' ölüme götürüyor

"Üşüttüm, sigaradandır" demeyin! "İnce hastalık" ölüme götürüyor
Türkiye'nin en hızlı milli elektrikli hızlı tren seti bu yıl raylara inecek

Milli hızlı tren bu yıl raylarda! Hızı saatte 225 kilometre olacak
Trump'tan 'zafer' yemeği! Musk da katıldı

Trump'tan "zafer" kutlaması! Musk da katıldı
Çin'den ABD'ye, Maduro ve eşini derhal serbest bırakma çağrısı

Çin'den ABD'ye çağrı: Maduro ve eşini derhal serbest bırakın!
'Üşüttüm, sigaradandır' demeyin, 'ince hastalık' ölüme götürüyor

"Üşüttüm, sigaradandır" demeyin! "İnce hastalık" ölüme götürüyor
Gülistan Doku dosyasında kritik detay: Faillerden biri bize ulaştı

Gülistan Doku dosyasında kritik gelişme: Faillerden biri bize ulaştı
Venezuela Yüksek Adalet Mahkemesi, Delcy Rodriguez'i geçici Devlet Başkanı olarak görevlendirdi

Maduro'nun yerine geçecek isim belli oldu