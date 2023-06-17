Polis aracıyla sınava yetiştirildi

AKSARAY'da, babasıyla giderken araçları arızalanan Sefa Uğur, polis tarafından sınava yetiştirildi.

Ortaköy ilçesinde oturan Sefa Uğur, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) gireceği kent merkezindeki Atatürk Anadolu Lisesi'ne gitmek için babası Habip Uğur ile yola çıktı. Habib Uğur'un kullandığı otomobil, Aksaray-Ankara kara yolu Nevşehir kavşağında arıza yaptı. Polis ekipleri arızalı aracı iterek yolu açtı. Sefa Uğur ise sınava polis aracıyla yetiştirildi.

Babası Habip Uğur ise "Oğlumu sınava getirirken kırmızı ışıkta otomobilin baskı balatası arızalandı. Bu sırada oğlum panikledi. Kavşakta duran polisler bize yardımcı olunca sevindi ve oğlumu polis aracıyla yetiştirdiler" dedi.