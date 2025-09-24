Haberler

Yolcuya Çarpan Sürücü Tutuklandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Köşk ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen 70 yaşındaki Pembe Şahinoğlu'na çarparak ölümüne neden olan 41 yaşındaki İlhan Karabıyık tutuklandı.

AYDIN'ın Köşk ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen Pembe Şahinoğlu'na (70) otomobili ile çarparak ölümüne neden olan İlhan Karabıyık (41), tutuklandı.

Kaza, dün saat 19.00 sıralarında Beyköy Mahallesi Aydın- Denizli kara yolunda meydana geldi. Minibüse binmek için yolun karşısına geçmek isteyen Pembe Şahinoğlu'na, İlhan Karabıyık yönetimindeki 09 RE 225 plakalı otomobil çarptı. Şahinoğlu çarpmanın etkisiyle yola savrulurken, ihbarla bölgeye sağlık ve polis sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrolde Pembe Şahinoğlu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Dün gözaltına alınan Karabıyık, bugün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
YSK, CHP İstanbul İl Kongresi'nin devamına karar verdi

YSK, CHP İstanbul İl Kongresi'yle ilgili kararını verdi
Okan Buruk'un takımdan yolladığı futbolcuyu yeni hocası öve öve bitiremiyor

Kovar gibi gönderdiği futbolcu gittiği yerde kral oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlike: 'Truva atı' diyerek duyurdular

Bu akşamki maçta Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlike
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.