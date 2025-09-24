Haberler

Yolcuya Çarpan Sürücü Tutuklandı
Güncelleme:
Aydın'ın Köşk ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 70 yaşındaki Pembe Şahinoğlu'na çarparak ölümüne neden olan otomobil sürücüsü İlhan Karabıyık tutuklandı.

AYDIN'ın Köşk ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen Pembe Şahinoğlu'na (70) otomobili ile çarparak ölümüne neden olan İlhan Karabıyık (41), tutuklandı.

Kaza, dün saat 19.00 sıralarında Beyköy Mahallesi Aydın- Denizli kara yolunda meydana geldi. Minibüse binmek için yolun karşısına geçmek isteyen Pembe Şahinoğlu'na, İlhan Karabıyık yönetimindeki 09 RE 225 plakalı otomobil çarptı. Şahinoğlu çarpmanın etkisiyle yola savrulurken, ihbarla bölgeye sağlık ve polis sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrolde Pembe Şahinoğlu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Dün gözaltına alınan Karabıyık, bugün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
