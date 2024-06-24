Yolcunun çay molası kuyuya düşen koyunu kurtardı

Sürüden çıkıp kuyuya düşen koyunu AFAD ve jandarma çıkardı

AKSARAY - Aksaray'da yüzlerce koyunun bulunduğu sürüden çıkarak farklı bir yola giren koyun 5 metre derinliğindeki boş su kuyusuna düştü. Çaresiz kuyuda kalan koyunu yolculuk esnasında çay molası veren vatandaşın ihbarı kurtardı.

Olay, Aksaray'ın merkeze bağlı Gücünkaya köyü yakınlarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Aksaray'dan Gülağaç istikametine seyreden Aydın Yeni Gücünkaya köyü yakınlarında yolun kenarında bulunan bir ağacın altına durup mola verdi. Araçtan inip ağacın altında çay içtiği esnada bir koyun melemesi duyan Aydın Yeni çevrede araştırma yaptı. Bir süre sonra koyunun kuyunun içinde olduğunu fark eden Yeni, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve İl Afet Acil Durum Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen AFAD ekipleri jandarma ekiplerinin de yardımıyla halatla 5 metre derinliğe 60 santimetre eni olan kuyuya indi. Kuyu içerisinde koyuna halat bağlayan AFAD ekibi daha sonra halatı çekerek koyunu kuyudan kurtardı. Jandarma ekiplerince tutulan koyun bir süre sonra olay yerine gelen koyunun sahibi Ziya Bakan'a teslim edildi.

Yaşanan olayı anlatan yolcu Aydın Yeni, "Biz burada çay içmek içi mola verdik. Hayvanın sesini duyunca bakıp bulduk. Sonra 112'yi aradık ve sağ olsun geldiler" dedi.