Yolcularının koridorda seyahat ettiği otobüs firmasına para cezası

Şırnak- İstanbul seferini yapan ve koridorunda 4 kişinin yolculuk ettiği belirlenen otobüs firmasına 6 bin 432 lira ceza uygulandı.

Sosyal medyada bir otobüste koltukların arasında bazı yolcuların yatarak yolculuk ettiğinin paylaşılması üzerine Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Polis ekipleri, Şırnak'tan İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'na gelen otobüsü durdurdu.

İncelemede koridorda yolculuk ettikleri belirtilen 4 kişinin Gaziantep ile Ankara arasında seyahat gerçekleştirdikleri belirlendi.

Otobüs firmasına Karayolları Trafik Kanunu'nun "biletsiz yolcu taşımak" ve Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin "eksik yolcu bilgisi" maddelerince 10 adet ihlal tespit tutanağı düzenlendi.

Koridorda seyahat eden 4 yolcuyla ilgili ise otobüs firmasına her biri için bin 608'er lira olmak üzere 6 bin 432 lira para cezası uygulandı.